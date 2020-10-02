Москва, , 12:03 — REGNUM Правление Нового банка развития одобрило предоставление кредитов на проекты, реализуемые в России. Об этом заявил глава российской части Делового совета БРИКС, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Отмечается, что средства будут направлены на развитие водного транспорта, платных автодорог, водоснабжения и водоотведения.

Так, проект развития сектора водного транспорта России предусматривает предоставление Черноморскому банку торговли и развития кредита, который будет использован в нескольких субпроектах по развитию сектора водного транспорта России. Средства пойдут в первую очередь на развитие инфраструктуры, а также на решение проблем речного транспорта в РФ, который зачастую обеспечивает фидерную систему перевозок для морского транспорта. Итоговая цель — увеличение пропускной способности и эффективности портов и пассажирских терминалов, а также обновление флота грузовых и пассажирских судов.

Также НБР предоставит Евразийскому банку развития двухэтапный займ в 100 млн долларов для программы развития платных дорог в России. Средства будут использованы при строительстве около 500 км автомагистралей первой категории. Правление Нового банка развития одобрило также еще один кредит ЕАБР в размере 100 млн долларов для модернизации систем водоснабжения и канализации в ряде российских городов.