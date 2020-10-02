Сеул, , 12:01 — REGNUM Из-за продолжительного сезона дождей и последовавших за ним тайфунов в Южной Корее зафиксировали сокращение валовых сборов пекинской капусты. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Korea Argo-Fisheries Trade Corporation (aT).

Согласно опубликованным данным, производство капусты в текущем году сократилось на 10,3%, до 355 тыс. тонн.

Известно, что рост цен на капусту в стране наблюдается с августа текущего года. В августе оптовая стоимость 10 кг капусты в Южной Корее выросла на 6 300 вон (~$5,4), до 18 618 вон (~$15,9), в сентябре — на 7 200 вон (~$6,1), до 25 821 вон (~$22,1).

По равнению с прошлым годом розничные цены также выросли в 1,7 раза, до 10 310 вон (~$8,8).

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