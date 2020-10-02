Киев, , 11:53 — REGNUM Газовые хранилища Украины в этом году впервые за много лет могут быть заполнены на 100%, заявил в эфире украинского телевидения глава правления госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Коболев отметил, что уже сейчас ПХГ Украины заполнены на 90%, и еще впереди октябрь, в течение которого можно вести активную закачку топлива.

Вместе с тем, чиновник признал, что такой уровень заполнения хранилищ «во многом» обеспечили частные трейдеры (которые потом используют топливо для своих нужд), а не государство Украина.

Он также пообещал, что имеющееся предложение газа на украинском рынке окажет влияние на его цену для потребителей страны этой зимой в сторону уменьшения, однако конкретных цифр называть не стал.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, Украина вошла в октябрь 2020 года с рекордными запасами на уровне более чем 28 млрд кубометров газа.

Ранее эксперты отмечали, что несмотря на формально рекордные запасы газа, накопленные на ближайший осенне-зимний сезон компанией «Нафтогаз Украины», население страны ждет существенное подорожание «голубого топлива» уже в ближайшей перспективе.

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