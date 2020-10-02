Брюссель, , 12:01 — REGNUM Евросоюз направил €720 млн на проект по синхронизации энергосистем Прибалтики и Западной Европы к 2025 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 2 октября на пресс-конференции в Брюсселе.

«Прошлой ночью мы выделили €720 млн, чтобы связать балтийскую энергетическую систему с остальной Европой», — сказала глава ЕК, назвав этот шаг очень важным для Евросоюза.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что пришло время прекратить «изоляцию балтийского энергетического рынка», и предложила назвать проект «Гармоничная связь». Проект по синхронизации прибалтийских энергосистем с европейскими через Польшу снизит сверхзависимость региона от одного источника энергии, то есть России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году ЕК, руководители Польши и стран Прибалтики подписали в Брюсселе дорожную карту по переподключению прибалтийских энергосистем к континентальной части ЕС. Пока Латвия, Литва и Эстония до сих пор входят в единую энергосистему с Белоруссией и Россией — БРЭЛЛ. Тогда же Еврокомиссия выделила на эту работу €323 млн.

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