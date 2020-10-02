Лиссабон, , 11:52 — REGNUM Реализация автомобилей в Португалии упала на 9,4% в сентябре, до 16 404 единиц, сообщает Ассоциация производителей Португалии (ACAP).

С января по сентябрь 2020 года продажи на португальском авторынке составили 127 168 единиц — на 38,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Кроме того, в сентябре на 7,2% сократились продажи легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV). Всего за месяц в Португалии было продано 2516 единиц таких авто. За девять месяцев в стране было продано 18 627 машин сегмента LCV — на 33,8% меньше, чем год назад.

Продажи крупнотоннажных автомобилей в Португалии упали на 8,6% в сентябре, до 702 единиц. А за период с января по сентябрь 2020 года в стране была продана 2881 единица крупнотоннажных машин, что на 34,1% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Напомним, в августе 2020 года авторынок России занял второе место по продажам новых автомобилей в рейтинге крупнейших авторынков Европы.

Читайте также: Hyundai и KIA укрепляют позиции на европейском рынке электромобилей