Москва, , 11:46 — REGNUM Российский ритейлер Ozon подал заявление в комиссию по ценным бумагам США о намерении провести первичное публичное размещение акций. Об этом 2 октября говорится в сообщении компании.

«Ozon представил в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1, касающегося предполагаемого первичного публичного размещения своих обыкновенных акций», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, добавили в компании, количество акций, подлежащих размещению, и ценовой диапазон предлагаемого размещения ещё не определены.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что две российские онлайн-платформы, ритейлер Ozon и онлайн-кинотеатр ivi, рассматривают возможность публичного размещения акций на фондовом рынке США.

По информации источников агентства, обе компании рассматривают возможность выхода на биржу уже этой осенью, чтобы привлечь денежные средства для дальнейшего развития.