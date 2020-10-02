Киев, , 11:42 — REGNUM Молдавия все же будет хранить запас газа в украинских хранилищах, сообщил 2 октября директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По словам чиновника, уже сейчас начались первые поставки топлива, а в течение октября-ноября в хранилища планируется закачать около 100 млн кубометров газа.

«Вопрос создания запаса газа для Молдовы в Украине мы начали активно прорабатывать ещё летом 2019 года, когда была неопределенность с продолжением транзита через Украину. Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа», — заявил Макогон.

Представитель Киева делает пафосный вывод, что Украина таким образом становится гарантом региональной энергетической безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году правительство Украины провело масштабную кампанию с целью убедить Кишинев пойти на поставки импортного европейского газа в Молдавию без участия Газпрома.

В Киеве утверждали, что по такой схеме газ для Молдавии будет существенно дешевле, чем при покупке в России.

В ходе обсуждения данного вопроса «Нафтогаз Украины» не раз подтверждал намерения Киева предложить Молдавии использовать украинскую ГТС для прокачки европейского газа, а также закачать в подземные хранилища Украины нужный запас газа для того, чтобы гарантировать поставки газа молдавским потребителям в случае трудностей с Газпромом.