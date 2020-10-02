Москва, , 11:23 — REGNUM Для перевода на дистанционную работу работодатель должен не только взять с сотрудника заявление о переводе, но и составить приказ по организации, также подписать дополнительное соглашение к трудовому договору. Об этом 2 октября ИА REGNUM заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Он напомнил, что требование о переводе на удаленную работу с 5 октября стало вполне ожидаемой всеми новостью. «Нас готовили, предупреждали, и с середины сентября только ленивый не следил за статистикой заболеваний коронавирусом. К сожалению, прогнозы сбываются, но, к счастью, все более или менее к этому готовы. А многие так и вовсе продолжают работать на удалёнке ещё с марта», — отметил Порочкин.

Власти Москвы пояснили, что перевод на удалёнку должен коснуться именно офисных сотрудников (бухгалтерия, IT, кадровая служба, маркетинг, в общем все те, кто физически может выполнять свою работу вне офиса), а сотрудники предприятий и производств с непрерывным циклом работы могут продолжать работать в обычном порядке.

Добавим, в Оперштабе напомнили об административной ответственности за несоблюдение положений Указа мэра Москвы. Так, за несоблюдение требований по численности работников, переведенных на дистанционный режим, предусмотрен штраф: от 10 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для предпринимателей без юрлица, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для юридических лиц.