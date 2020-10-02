Москва, , 11:21 — REGNUM Конкурсный управляющий «Нэклис-Банка» обнародовал промежуточные итоги банкротства кредитной организации. Общая сумма задолженности перед бывшими клиентами банка Натальи Касперской на начало сентября 2020 года превысила 2,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Всего в реестре и за его пределами числятся 314 кредиторов с претензиями на сумму 2 207 477 000 рублей. При этом на первую очередь приходится 217 кредиторов, которым задолжали более 1,902 млрд рублей. На момент отзыва лицензии, по данным бухгалтерского баланса, обязательства банка составляли 3,042 млрд рублей, из которых на вклады индивидуальных предпринимателей и физлиц приходилось более 1,948 млрд рублей. Помимо этого, у банка был договор на доставку пенсий по Москве и Московской области, и на осень 2019 года данные обязательства оценивались в 183,332 млн рублей.

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Напомним, без лицензии банк остался в январе 2020 года, и среди причин отзыва регулятор называл нарушение профильных законов и проведение операций с признаками вывода активов.