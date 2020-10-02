Салехард, , 11:16 — REGNUM Супруги из Ханты-Мансийского автономного округа Ольга Толстолесова и Антон Романов представили на конкурсе «Мастера гостеприимства» проект по организации детского отдыха и фестиваль уличных театров.

Всего 39 конкурсантов из 11 регионов России собрались на полуфинале «Арктика» конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, стартовавшем в Салехарде, административном центре ЯНАО, 1 октября 2020 года.

ХМАО представлен в полуфинале тремя участниками. Супруги Ольга Толстолесова и Антон Романов из Нижневартовска привезли на конкурс сразу два проекта от Ханты-Мансийского автономного округа.

«Мой проект «Сертификат летнего отдыха» предлагает изменить способ финансирования организации отдыха детей. Это поможет развивать инфраструктуры детских лагерей, и при этом мы сможем удовлетворить желание родителей обеспечить своим детям качественный летний отдых», — рассказывает Ольга Толстолесова, директор Координационного центра социальных проектов.

Сейчас, поясняет участница конкурса, при закупке путевок обращаают внимание на квалификацию, но не на качество и цену.

«Это может привести к монополизации рынка, а будущее за тем чтобы делать этот рынок более конкурентоспособным. Надо, чтобы родитель сам принимал решение, где будет отдыхать ребенок, и это самое эффективное, — убеждена Ольга Толстолесова, — По нашей задумке, родитель получает такой сертификат и сам принимает решение, у какого оператора приобрести путевку в лагерь для ребенка: изучить отзывы, предлагаемые программы отдыха». Сейчас в ХМАО уже поддержан такой способ оплаты детского отдыха на базе школьных лагерей, и это, отмечает Ольга Толстолесова, действительно дало хороший результат.

«Мы участвовали в конкурсе «Лидеры России», там получили информацию о конкурсе «Мастера гостеприимства» и, конечно, решили принять участие. Мы занимаемся организацией отдыха с 2003 года. Участвуя в конкурсе «Мастера гостеприимства», мы хотим поделиться своим опытом и донести до экспертов, коллег, власти, какие механизмы можно использовать для развития детского отдыха», — говорит автор проекта.

Антон Романов, замдиректора муниципального бюджетного учреждения «Музей искусств», в свою очередь, представляет на конкурсе «Мастера гостеприимства» проект «Открытый фестиваль уличных театров «Небесные кулисы»: «Мы изменили сам подход. Обычно зритель идет в театр, а у нас театр идет к зрителю».

Уже 45 лет, напомнил Антон Романов, в Нижневартовске проводится фестиваль искусства, труда и спорта «Самотлорские ночи», который собрал всевозможные профессиональные награды, а в прошлом году стал победителем всероссийской премии «События России».

«После 45 лет работы фестиваля уже сложно чем-то удивить, кажется, что уже все было. Приходится искать возможности привлечения горожан к театру, способы удивлять зрителя. Так мы придумали наш фестиваль уличных театров. В нем участвовали как нижневартовские коллективы, а у нас очень театральный город, около 20 театральных трупп, так и участники и из других городов», — рассказал Антон Романов.

Жители города, приходя на набережную, могли стать зрителем или даже участником интерактивного представления, а на площадках города нонстопом шли театральные постановки.

«Мы, конечно, хотим победить, а еще — получить наставника для наших проектов, получить обратную связь от коллег, это тоже полезно для развития собственного видения туристической деятельности», — отметила Ольга Толстолесова.

«Изначально география очных мероприятий «Мастеров гостеприимства» задумывалась таким образом, чтобы охватить самый широкий спектр проектов и направлений туризма, от пляжного до делового, от этнического и культурно-познавательного до экстремального, — рассказывает о конкурсе руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, — За время реализации проекта команда «Мастеров гостеприимства» с решениями самых разнообразных кейсов и экспертными выступлениями наставников побывала от южных широт Черноморского побережья до арктической зоны полярного круга. География участников и широта тематик конкурсных проектов очередной раз доказывает, что в России нет «не туристических» регионов. В каждом из субъектов есть что показать и чем удивить гостей. Такой разнообразный набор территорий — центров проведения полуфиналов — позволяет собрать интересную палитру проектных инициатив и поделиться опытом развития туризма в абсолютно разных условиях. Мы благодарны руководству регионов, которые вместе с командой конкурса «Мастера гостеприимства» взялись за реализацию этого амбициозного проекта. Уверен, что в ближайшие дни гости Ямала точно узнают, что такое настоящее «северное гостеприимство», а участники полуфинала «Арктика» представят интересные авторские проекты».

Всего на конкурс поступило 21 095 заявок. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. В полуфинале «Арктика» участвуют конкурсанты из 11 регионов, самый многочисленный — ЯНАО, это 23 человека. Из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа приехало по 3 участника, Тверскую область и Ненецкий автономный округ представляет по 2 конкурсанта, из Краснодарского края, Республики Карелия, Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей на конкурс приехало по 1 участнику. Традиционно среди участников больше представительниц прекрасного пола: 62 процента женщин и 38 процентов мужчин. По итогам всех 9 полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание «Мастер гостеприимства». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».