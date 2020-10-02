Мадрид, , 11:19 — REGNUM По итогам сентября 2020 года на испанском авторынке было реализовано 70 729 легковых автомобилей и внедорожников — на 13,5% меньше, чем в сентябре 2019 года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

С начала 2020 года по сентябрь включительно в Испании было продано 595 435 автомобилей, что на 38,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно прогнозу ANFAC, рынок Испании закроется в 2020 году с падением на 35%. При этом аналитики отмечают благотворное влияние плана Renove испанского правительства, который призван сдержать падение продаж на авторынке страны.

Напомним, по итогам августа 2020 года в Испании было реализовано 66 925 машин, что на 10,1% ниже уровня продаж аналогичного месяца прошлого года.

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