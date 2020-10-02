Найроби, , 11:40 — REGNUM 2,3 млрд кенийских шиллингов ($21 млн), выделенных на закупки товаров для борьбы с пандемией в Кении, бесследно исчезли. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на аудиторский отчет.

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Генеральный аудитор Кении Нэнси Гатангу заявила, что сотрудники государственного органа Управления медицинского снабжения Кении (Kemsa), ответственного за закупки, нарушили правила закупок, что привело к потере бюджетных средств.

Правительство распорядилось провести расследование после публичного протеста в связи с пропажей средств.

Чиновники Kemsa отрицают, что какие-либо деньги были украдены в ходе госзакупок.

В аудиторском заключении говорится, что главы Kemsa вступили в сговор с компаниями, которые получили контракты на снабжение страны во время пандемии. Некоторые из компаний были зарегистрированы примерно в то время, когда в стране был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

Товары предоставлялись государству по завышенным ценам, а в некоторых случаях были закуплены в избытке и до сих пор находятся на складах.

В отчете также говорится, что управление по снабжению также присвоило средства, предназначенные для программы всеобщего охвата населения медицинским обслуживанием, и приобрело лекарства от COVID-19 без одобрения министерства здравоохранения.

Генеральный аудитор рекомендовала провести независимое расследование перечисленных закупок. Она также настоятельно призвала следственные органы расследовать любые преступления, совершенные в ходе процессе закупок.

Аудиторская проверка началась после того, как местные СМИ сообщили, что пожертвования на борьбу с пандемией от китайского миллиардера Джека Ма были украдены и проданы вместо того, чтобы быть направленными напрямую к населению.

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