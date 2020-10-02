Томск, , 11:00 — REGNUM В Зырянском, Колпашевском, Первомайском и Чаинском районах Томской области полностью убрали урожай зерновых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября в региональной администрации.

Хозяйства этих районов намолотили с 33,4 тыс. гектаров посевной площади 78,1 тыс. тонн зерна.

Всего в Томской области урожай собран с 154,5 тыс. гектаров зерновых полей, что составляет 94,6% от плана. Обмолочено 401,7 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Это на 54 тыс. тонн больше, чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, уборка зерновых и зернобобовых культур в Омской области завершена на 97% от плана.

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