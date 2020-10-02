Москва, , 10:53 — REGNUM По итогам сентября 2020 года аналитики в РФ создали список машин, которые появились на авторынке. Об этом 2 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

В сентябре наиболее заметные премьеры в сегменте SUV — это китайские модели Chery Tiggo 7 Pro и GAC GS5. Причём стоимость начальных версий данных авто очень близки — 1 479 900 и 1 499 900 рублей соответственно.

Также на российский рынок корейская компания KIA вывела седан бизнес-класса K5. Его сборка налажена на заводе «Автотор» в Калининграде. Модель K5 заменила собой KIA Optima. Стоимость новинки равна 1 489 900 рублей.

Кроме того, в первый месяц осени ряд моделей вышли в ограниченных сериях. Среди них стоит отметить кроссоверы Citroen C5 Aircross C-Series и С3 Aircross C-Series, кроссоверы Hyundai Creta Black&Brown и Tucson Black&Brown. Также в прошлом месяце в российских автосалонах появилась спецсерия KIA Edition Plus, созданная на базе моделей Soul, Cerato и Sportage. Среди японских моделей стоит отметить кроссовер Mitsubishi Outlander Black Edition.

Напомним, с начала 2020 года по август включительно продажи новых транспортных средств в РФ составили 983 787 единиц (без учета продаж силовым и дипломатическим структурам в РФ) — на 12,2% меньше, чем годом ранее.

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