Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM В Ростовской области более 4% предприятий не выдержали удара пандемии. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила руководитель регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Весной 2020 года была ограничена работа 62% объектов розничной торговли и 83% предприятий общественного питания. С начала года число объектов потребительского рынка области сократилось на 4,2%. Однако число объектов общепита увеличилось на 1,3% — за счёт прироста количества индивидуальных предпринимателей.

В настоящее время усилен мониторинг за соблюдением организациями санитарных требований. Нарушения могут привести к закрытию предприятия.