Магас, , 10:48 — REGNUM В Ингушетии труднее всего найти работу женщинам. Именно из-за них в большей части в регионе не снижается уровень безработицы, поэтому власти республики озабочены созданием новых рабочих мест в первую очередь для представительниц прекрасного пола. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Наиболее остро проблема безработицы в республике стоит для женщин. У мужчин больше возможностей. Молодые ребята уезжают и работают по всей стране, многие служат в армии по контракту. У них хорошая зарплата и ведомственное жилье. Для женщин важно создать условия для работы в республике. У нас женщины прекрасно шьют, готовят, отлично рисуют, очень многое умеют», — рассказал руководитель Ингушетии.

По словам Калиматова, для решения проблемы безработицы, в том числе и женской, в республике планируется вводить в строй школы, детские сады, больницы, предприятия торговли. Так, уже в 2020 году в Ингушетии будет открыто до шести магазинов торговой сети «Магнит», а в следующему году их станет около 70, что положительно скажется на развитии рынка труда.

Напомним, Ингушетия на протяжении десятков лет остается антилидером в РФ по уровню безработицы. В настоящее время он составляет в регионе 32%.