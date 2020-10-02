Ташкент, , 10:47 — REGNUM Представители Таджикистана и Узбекистана подписали 308 инвестиционных и торговых соглашений на общую сумму $724 млн, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Документы подписаны на бизнес-форуме, который прошел после заседания межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества.

Участники заседания обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах. В частности, стороны договорились оптимизировать таможенный и пограничный контроль.

Обсуждена также реализация совместных проектов по строительству, модернизации и оснащению объектов железнодорожной инфраструктуры. Участники обсудили вопросы образования, науки, туризма, культуры, миграции и спорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Таджикистан планируют упростить перемещение через таможню