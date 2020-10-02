Уфа, , 10:51 — REGNUM Перечень госимущества, планируемого к приватизации в 2018—2020 годах, дополнили в Башкирии. Постановление республиканского правительства 1 октября было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в перечень приватизации вошла автостоянка на 130 мест в Уфимском районе и свиноферма, расположенная в Учалинском районе.

Кроме этого, в перечень вошли инновационно-технический центр «Искра», Иглинский весовой завод, АО «Милек», в котором подлежит приватизации 34 процента уставного капитала, а также ООО «Учебно-курсовой комбинат общественного питания».

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