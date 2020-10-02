Волгоград, , 10:46 — REGNUM Отопительный сезон начинается в Волгограде с 5 октября, сообщили в пресс-службе мэрии города. Первыми тепло получат медицинские, образовательные и другие заведения социального сектора.

«Теплоснабжение абсолютно всех потребителей начнется 12 октября — в этот день в Волгограде официально стартует отопительный сезон», — уточнили в пресс-службе.

С 5 по 12 октября социальные учреждения будут получать тепло по заявкам от руководителей. На данный момент к началу сезона в городе готовы все 190 медицинских заведений и 507 общеобразовательных школ и детских садов города.

С 12 октября подача теплоносителя в учреждения и жилые дома будет проводиться поэтапно, одновременно с регулировкой функционирования инженерных, в том числе внутридомовых, сетей. Пуско-наладочные мероприятия продлятся в течение пяти дней. За это время в работу будут запущены все 126 котельных, 322 центральных и местных тепловых пунктов.

В Волгоградской области в ближайшие дни дневная температура воздуха составит от +19 до +21 градуса, ночная может опускаться до четырёх градусом тепла.