Москва, , 10:44 — REGNUM Старческая деменция кандидата в президенты США Джо Байдена налицо, и если он победит, то управлять страной будет другой человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию о том, что действующий президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом.

«Старческая деменция Байдена налицо. А в случае поражения Трампа (например по состоянию здоровья), Америкой будет управлять Камала Харрис (кандидат в вице-президенты США от Демократической партии при Джо Байдене на выборах 2020 года — прим. ИА REGNUM), — сказал Делягин. — Понятно, что для американской экономики это будет катастрофой. И мировая экономика это все понимает и ощущает. Трамп — это нормальность. И заболевание Трампа — это заболевание нормальности, угроза нормальности. Байден же — фигура абсолютно бессмысленная, потому что он уже тяжело болен. И он уже, судя по всему, недееспособен».

Как пояснил Делягин, Байден был выдвинут демократами, потому что он симпатичный человек и в силу своей личной привлекательности был единственным, кто теоретически мог бы одолеть Трампа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, как американская экономика реагирует на новости о самочувствии Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус у Трампа вызывает панику в американской экономике – Делягин

Читайте развитие сюжета: Фондовые рынки будут спекулировать на болезни Трампа – экономист