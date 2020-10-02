Москва, 2 октября 2020, 10:44 — REGNUM Старческая деменция кандидата в президенты США Джо Байдена налицо, и если он победит, то управлять страной будет другой человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию о том, что действующий президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом.
Как пояснил Делягин, Байден был выдвинут демократами, потому что он симпатичный человек и в силу своей личной привлекательности был единственным, кто теоретически мог бы одолеть Трампа.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, как американская экономика реагирует на новости о самочувствии Трампа.
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