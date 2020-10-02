Москва, , 10:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп — это символ здоровой американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что фьючерсы на биржах США сильно просели после того, как стало известно, что президент США заразился коронавирусом.

«Западная цивилизация всегда была сильна институтами, равнодушными к личности. То есть неважно, кто президент, неважно, кто премьер, а важно то, что есть система и она работает. Но эта цивилизация уже давно сломалась. И теперь роль личности там имеет приоритетное значение, — сказал Делягин. — На выборах 2016 года все понимали, что Хиллари — это атомная война. Ядерная, полномасштабная война с исчезновением человечества. Поэтому как бы плохо Трамп к нам ни относился, Трамп — это большое счастье. И на приход Трампа американский рынок отреагировал бурным и продолжительным ростом, который закончился уже только в конце прошлого и в начале этого года. То есть Трамп в силу своей нормальности и в силу вменяемости является символом здоровой американской экономики. А американская экономика не здорова. Там много кризисов. Но Трамп — это некий символ, которые удерживает ее от падения».

Поэтому, как пояснил Делягин, сообщения о том, что у Трампа в личном плане что-то нехорошо, естественно, вызывают панику.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: где началась вторая волна?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, тест президента США Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Читайте ранее в этом сюжете: Болезнь Трампа: «чёрный лебедь» сразу в нескольких сюжетах

Читайте развитие сюжета: «Это будет катастрофа!»: Делягин о возможной победе Байдена