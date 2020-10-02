Москва, 2 октября 2020, 10:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп — это символ здоровой американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что фьючерсы на биржах США сильно просели после того, как стало известно, что президент США заразился коронавирусом.
Поэтому, как пояснил Делягин, сообщения о том, что у Трампа в личном плане что-то нехорошо, естественно, вызывают панику.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, тест президента США Дональда Трампа на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
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