Казань, , 10:41 — REGNUM Арбитраж Москвы признал обоснованным иск «лопнувшего» три года назад «Анкор банка» из Татарии и ввёл в отношении его крупного акционера, известного «шоколадного» бизнесмена Андрея Коркунова первый этап процедуры несостоятельности. Реструктуризация долгов Коркунова продлится до 11 марта 2021 года. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Финансовым управляющим бывшего председателя совета директоров банка, основателя ООО «Одинцовская кондитерская фабрика» Андрея Коркунова назначили Павла Осипова. Он является участником московской ассоциации СРО «Дело».

Также в реестр кредиторов внесли претензии банка на сумму 1 902 577 рублей 46 копеек, из которых «сумма невозвращённого кредита — 632 427 рублей 50 копеек, сумма начисленных и неуплаченных процентов — 486 656 рублей 89 копеек, сумма пени — 771 965 рублей 67 копеек».

Напомним, банк лишился лицензии весной 2017 года. На сегодня «Анкор банк» — банкрот с долгами перед кредиторами на сумму более 6,65 млрд рублей. Коркунову в банке принадлежало 49,79%. Ещё 23% было у Вадима Федорова из Одинцово.