Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Американское автопредприятие Ford объявило в Соединённых Штатах, Канаде и Мексике отзывную кампанию. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отзывная кампания, объявленная в Центральной и Северной Америке, коснется почти 700 тыс. машин. Под отзыв попадут такие модели, как Escape, Edge и Expedition, Ranger, F-150, Super Duty, а также маслкары Mustang и коммерческие модели Transit.

На указанных машинах в сервисах автопроизводителя будет заменено головное устройство, в котором обнаружен дефект. Из-за его некорректной работы изображение камеры заднего вида передаётся на экран либо с сильными искажениями, либо его нет вовсе.

Ранее из-за обнаруженных дефектов компания Honda объявила об отзыве в США более 600 тыс. машин. Под отзыв попали минивэны Odyssey и внедорожники Pilot и Passport.

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