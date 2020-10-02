Москва, , 10:04 — REGNUM Сегодня непростые времена в экономике России. Наше государство пытается поддержать своих граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Будучи социально ориентированным, оно разрабатывает меры поддержки для разных категорий населения: семей с детьми, безработных, пострадавших из-за кризиса предпринимателей и так далее, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы от ЛДПР, один из авторов законопроекта о продовольственном сертификате Борис Пайкин.

«Продовольственный сертификат — одна из таких мер, я бы сказал, экстренного реагирования, будет как нельзя кстати. Это поможет гражданам с низким доходом, в том числе оказавшимся без работы, пережить временные трудности.

Есть много семей с детьми, где только один родитель работает, и пособий, зарплаты, бывает, не хватает даже на самое необходимое. Есть одинокие пенсионеры, мамы, воспитывающие детей без отца, которым неоткуда ждать помощи, кроме как от государства.

Есть инвалиды и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, где колоссальные средства уходят на реабилитацию, лечение и лекарства.

Для всех перечисленных категорий эта целевая мера станет хорошей поддержкой, а для кого-то будет выходом в, казалось бы, безвыходной ситуации.

Уверен, продовольственный сертификат будет востребован у российских граждан. Такая адресная мера, действительно, станет подспорьем для многих, особенно в регионах. Нет ни малейших сомнений в ее эффективности», — высказал свое мнение депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о сертификатах на продукты питания разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым. Документ направлен на получение отзыва в правительство РФ.

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