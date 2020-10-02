Москва, , 09:57 — REGNUM Проблема вывоза сырья из России стоит шире запрета экспорта леса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Криминализация лесной отрасли достигла чудовищных масштабов. Вопрос запрета на экспорт леса давно назрел и перезрел. Мы предлагали соответствующий законопроект еще в прошлом году, однако профильный комитет неоднократно откладывал его в долгий ящик. Поэтому мы, безусловно, рады, что президент поддержал эту идею, дал ей новый импульс», — сказал Миронов.

Однако, по его словам, проблема вывоза сырья из России стоит шире.

«Необходимо добиваться более высокого процента переработки всего сырья, которое добывается в России. Это касается и нефти, руд металлов, сырья для минеральных удобрений, а также рыбы и морепродуктов. Необходимо переходить к ограничению экспорта и этих позиций», — считает парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по развитию лесной отрасли, в частности, он поручил запретить с 1 января 2022 года вывоз необработанной и грубо обработанной древесины из России.

Авторы законопроекта от «Справедливой России» предложили ввести эмбарго на экспорт леса до 31 декабря 2035 года.