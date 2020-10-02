Краснодар, , 09:55 — REGNUM Застройку Геленджика и Туапсинского района Краснодарского края проверят специально созданные межведомственные рабочие группы по поручению глава региона Вениамина Кондратьева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 2 октября.

Возглавит межведомственную комиссию первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, в её состав войдут руководители профильных министерств и ведомств, экологи. Рабочим группам предстоит оценить соблюдение градостроительного, земельного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее серьезные нарушения в градостроительстве были выявлены в Анапе — в результате там сменился глава администрации. Также губернатор обратил внимание на ситуацию с точечной застройкой в Краснодаре, Новороссийске и Горячем Ключе. В последнем активно строятся жилые комплексы при отсутствии школ и детских садов. В случае подтверждения нарушений рабочая группа будет добиваться в судебном порядке отмены разрешения на строительство домов, не предполагающих поблизости наличия школ, детских садов, парковок, зеленых зон.

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