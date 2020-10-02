Москва, , 09:54 — REGNUM На рубль 2 октября будет давить снижение нефтяных цен. Котировки Brent резко упали 1−2 октября с $42,50 к $39,80 за баррель, преодолев вниз важный технический и психологический рубеж $40, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Причин падения несколько. Усиление второй волны короновируса, снижающее спрос на сырьё. Повышение поставок в ОПЕК на 160 тыс. барр./сутки, прежде всего, за счёт роста добычи в Ливии и Ираке, не входящих в сделку ОПЕК+.

С другой стороны, поддержку рублю оказывает увеличение с октября продаж валюты Центробанком сверх бюджетного правила на сумму 2,9 млрд руб. в день.

В течение дня важным для инвесторов будет выход ежемесячного отчёта о рынке труда в США в сентябре, который традиционно воздействует на доллар.

В самом конце дня выйдут еженедельные данные о числе действующих буровых установок в США, которые покажут возможное изменение предложения нефти.

На фоне указанных факторов наиболее вероятный диапазон движения курса рубля на день составляет диапазон колебаний — 77 — 77,90 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль получит поддержку от Банка России