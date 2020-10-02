Барнаул, , 09:53 — REGNUM На сайте Санатории-россии.рф обнародован рейтинг средних цен на путёвки в различных регионах России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, согласно этому исследованию, самые бюджетные путевки можно приобрести в Забайкальском крае (1500 руб/сут), а самые дорогие путевки в РФ оказались в Алтайском крае (4500 руб/сут). Из всех регионов это самая высокая цена.

Дешевле всего путёвки оказались в Центральном федеральном округе: санатории Орловской, Брянской, Липецкой, Смоленской областях предлагают путёвки по цене от (1600−1700 руб/сут). Даже санатории Москвы и Московской области (2700 руб/сут) по ценам за сутки проживания оказались почти в два раза дешевле, чем в Алтайском крае.

В Сибири дешевле всего отдохнуть и подлечиться в санаториях и пансионатах Омской или Новосибирской областей (2600−2900 руб/сут).

В Приволжском федеральном округе самые недорогие путевки предлагают в Республике Марий Эл (1950 руб/сут), а Башкирия лидирует по стоимости (3400 руб/сут).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с мая 2018 г. Алтайский край и ещё три российских региона (Крым, Ставропольский и Краснодарский края) участвуют в эксперименте по ведению курортного сбора. В Алтайском крае плату взимают только в Белокурихе. Деньги идут на развитие курортной инфраструктуры. Однако, в связи с заметно активизировавшимся после эпидемии коронавируса туристическим потоком в регион, местные власти решили рассмотреть другие варианты пополнения бюджета. В частности, планируется ввести плату за посещение озера Ая и водопадов на реке Шинок.

Также напомним, что летом 2020 г. в России была запущена программа по стимулированию поездок по стране с выплатой кешбэка за путевки и туры. Акция продолжалась ограниченное время и после ее анализа принято решение ее продолжить. Она начнется уже в октябре и каждый, кто приобретет путевку, получит возврат 20% ее стоимости.

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