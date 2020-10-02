Нижний Новгород, , 09:54 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz прекращает в России выпуск и продажи коммерческих автомобилей Sprinter Classic, которые выпускались на мощностях предприятия ГАЗ в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом в автокомпании подчеркнули, что «Мерседес-Бенц Рус» будет как и прежде предоставлять послепродажное обслуживание владельцам Sprinter Classic.

Теперь немецкая компания сосредоточится на продаже в России последнего поколения Sprinter, минивэна V-Класс и Vito. Кроме того, на базе малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в России выпускаются специализированные авто для служб скорой помощи, инкассации и других отраслей.

Стоит отметить, что за первые восемь месяцев текущего года дилеры немецкой марки реализовали в РФ 1711 экземпляров лёгких коммерческих машин Mercedes-Benz — на 20,8% меньше, чем год назад.

Напомним, в конце сентября официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» начал отзывную компанию 1055 автомобилей X-Class из-за возможного возникновения негерметичности в области подсоединения гидравлического трубопровода к рулевому механизму.

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