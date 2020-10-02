Москва, , 09:46 — REGNUM Если бы власти РФ не продлили мораторий на возбуждение дел о банкротстве, то российский бизнес смог бы это пережить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Второй квартал 2020 года для нашей экономики был достаточно тяжелым. Мы потеряли 8,5% ВВП. Соответственно, если брать общее количество заявлений на банкротство, включая туда физических лиц, то оно выросло очень значительно. Огромное количество людей решили обанкротиться по новым правилам и в условиях облегченной процедуры, — пояснил Зубец. — Иными словами, продление моратория — это способ защитить бизнес и сделать так, чтобы он мог более спокойно пережить кризис. С другой стороны, если мы посмотрим на то, как у нас идут дела в экономике, то за последнее время какого-то большого спада числа действующих в России предприятий мы не увидим. У нас был спрос на банкротства и на закрытие бизнеса, но он был только во время кризиса».

Как подчеркнул Зубец, в настоящее время в России количество людей, которые готовы зарегистрировать предприятие, выше числа тех, кто готов его закрыть.

«То есть на волне оживления экономики, на волне восстановления потребительского спроса (а сегодня потребительский спрос на товары и услуги выше, чем он был год назад) бизнес пытается наверстать упущенное, и есть много людей, которые хотели бы открыть предприятие. Наиболее популярные виды предприятий — это магазины, общепит, производственные предприятия, сельское хозяйство и так далее», — пояснил Зубец.

Иными словами, как подчеркнул экономист, мораторий — это безусловно поддержка бизнеса, но если бы власти не продлили его, российский бизнес «без этого бы не умер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ решило продлить на три месяца мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

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