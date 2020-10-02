Душанбе, , 09:43 — REGNUM По итогам января—августа 2020 года Таджикистан экспортировал 57,4 тыс. тонн алюминия на сумму 923,8 млн сомони ($89,5 млн), сообщили в министерстве промышленности и новых технологий.

Объем производства алюминия за отчетный период составил 61,1 тыс. тонн. Первичный алюминий, алюминиевые и пластиковые профили экспортируются в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Туркмению и страны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—марта 2020 года алюминиевая компания «ТАЛКО» произвела в Таджикистане более 26,8 тыс. тонн алюминия, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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