Москва, , 09:52 — REGNUM Рекомендации о переводе сотрудников на удалённую работу привели к заметному сокращению выручки в сфере торговли и услуг. С 28 сентября показатель снизился на 20%, рассказал председатель Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский газете «Известия».

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В Москве сфера торговли и услуг потеряла часть клиентов после призыва мэра Сергея Собянина перевести на дистанционный режим сотрудников крупных компаний. Людей стало меньше в центре города, в деловых кварталах и поблизости от транспортных узлов. Подобные рекомендации прозвучали от городских властей в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Екатеринбурге, пояснил он.

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Член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин отметил, что ранее после отмены ограничений выручка в сфере торговли и услуг достигла примерно 70% от докризисного уровня. Теперь выручка может упасть ещё на 30% от текущего уровня.

«Выручка упадет пропорционально, причем для многих заведений, скорее всего, ниже уровня окупаемости», — полагает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

Другие опрошенные издание эксперты отмечают, что трафик в московских ТЦ пока держится на уровне 80−85% по сравнению с прошлым годом. Арендные сборы в ТЦ по итогам года будут вполовину меньше, чем годом ранее. А если их снова закроют — то сборы упадут до 30%. Итогом станет банкротство многих из них.

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