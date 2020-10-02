Берн, , 09:30 — REGNUM Пять европейских городов, а также Торонто и Гонконг находятся под угрозой пузыря на рынке недвижимости. Об этом сообщает 2 октября Kathimerini.

Согласно исследованию швейцарского инвестиционного банка UBS, который проанализировал цены на недвижимость в 25 крупных городах мира, существует риск формирования так называемого «пузыря» на рынке недвижимости. Несмотря на мировую рецессию, средние темпы роста цен на жилье с поправкой на инфляцию в этих крупных городах ускорились за последние четыре квартала — темп, который аналитики UBS не считают устойчивым. Кроме того, пандемия усугубляет долгосрочную неопределенность на жилищном рынке, в частности, Еврозона выделяется как самый переоцененный рынок жилья.

Список городов, где виден риск возникновения «пузыря» на рынке жилой недвижимости, возглавляют Мюнхен и Франкфурт, за ними следуют Париж и Амстердам. Соответственно, Цюрих, Торонто и Гонконг также примыкают к этому ряду.

В отличие от 2019 года, рынок жилья Ванкувера сейчас находится в одном ценовом диапазоне вместе с Лондоном, Сан-Франциско, Лос-Анджелесом и, в меньшей степени, Нью-Йорком. Бостон, Сингапур и Дубай поддерживают более реалистичную стоимость недвижимости, как и Варшава.

Во многих европейских мегаполисах цены выросли более чем на 5%. Рост цен в городах стран Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америк, остается на уровне от низкого до среднего. Мадрид, Сан-Франциско, Дубай и Гонконг — единственные города с падением цен.

Несмотря на пандемию, рынки жилья оказались устойчивыми в первой половине 2020 года. На это есть три основных причины. Во-первых, цены на жилье — это устаревший экономический индикатор, который может отражать экономический спад, но с некоторой задержкой. Во-вторых, большинство потенциальных покупателей жилья не испытали быстрых потерь дохода в первой половине 2020 года. Кредитные линии для компаний и схемы краткосрочного субсидирования рабочих мест смягчили последствия кризиса. В-третьих, правительства поддержали домовладельцев во время ограничительных мер.