Сеул, , 09:22 — REGNUM С января по август 2020 года товарооборот между Северной Кореей и Китаем составил 510 млн, что на 70% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

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Согласно опубликованным данным, экспорт товаров из КНДР в КНР сократился на 70,3%, до 41,92 млн, а импорт — на 70,2%, до 470 млн.

Известно, что в 2019 году на долю Китая пришлось 95,4% общего объёма внешней торговли Северной Кореи, что на 28,3% больше по сравнению с 2007 годом.

Эксперты отмечают, что сокращение объёмов торговли связано с пандемией коронавируса. В частности, с мерами Пхеньяна по недопущению проникновения вируса в страну.