Минеральные Воды, Ставропольский край, , 09:14 — REGNUM Прямое авиасообщение откроется между Минеральными Водами и Псковом 6 октября. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам, сообщили ИА REGNUM 2 октября в управлении по информполитике правительства региона.

Аэропорт Минеральные Воды parfaits

Полеты будет совершать авиакомпания «Руслайн». По данным управления, стоимость билетов составит от 2,5 тыс. рублей с ручной кладью, от 5 тыс. рублей — с багажом.

В настоящее время аэропорт Минеральных Вод обслуживает 23 направления внутренних рейсов. Из воздушной гавани можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Краснодар, Ростов-на-Дону и другие города России. Из-за ситуации с коронавирусом международные рейсы временно не выполняются.