Москва, , 09:01 — REGNUM Решение о возможном отказе от введения новых надбавок на оптовом энергорынке в России пока откладывается. Прежде Министерство энергетики России предлагает проанализировать чувствительность крупных потребителей электроэнергии к её стоимости, а также изучить текущие объёмы их экспортной выручки и вклада в ВВП. Об этом 2 октября сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо заместителя главы Минэнерго Евгения Грабчака в правительство РФ от 14 августа.

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Такой ответ ведомства последовал на поручение вице-премьера Юрия Борисова в адрес российского правительства к 1 апреля 2020 года оценить возможность отказа от строительства новых АЭС, ГЭС, мусоросжигающих ТЭС, возведение оплачивается за счёт надбавок к цене на мощность крупной промышленности, увеличивая её расходы, а также программы модернизации старой генерации.

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Так, Минэнерго в первую очередь считает целесообразным оценить объёмы экспортной выручки крупной промышленности, а также зависимость структуры валового регионального продукта от стоимости электроэнергии в период с 2020 по 2035 годы. Кроме того, Минэкономики предложено в трёх сценариях (пессимистичном, базовом и оптимистичном) проанализировать вклад соответствующей отрасли в ВРП, зависимость себестоимости продукции в отрасли от стоимости электроэнергии, влияние изменения себестоимости продукции в отрасли на изменение вклада отрасли в ВРП.

В связи с проведением комплексной оценки срок исполнения поручения отложен на 31 марта 2021 года, подтвердили изданию в Минэнерго.