Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве на возводимых строительных объектах для обеспечения безопасности и контроля за рабочим процессом начнут внедрять новые «умные» технологии, сообщили в Стройкомплексе.

Подробности: Москва бьёт рекорды по строительству недвижимости

Пилотной площадкой для внедрения искусственного интеллекта стал проект возведения медкластера в «Сколково». Затем он будет использоваться на других стройплощадках.

На стройках начнут использовать дроны, онлайн-камеры с термометрами и с функциями Face ID для прохождения работниками инструктажа по технике безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за I полугодие 2019 года введено в эксплуатацию рекордное количество недвижимости — 5,5 млн кв. метров.

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