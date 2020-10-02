Уфа, , 08:55 — REGNUM В Башкирии запустят производство сухого кобыльего молока. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассмотрели на онлайн-совещании в формате «Инвестчас». Проект изготовления лиофилизированного (сухого) кобыльего молока представил исполняющий обязанности директора компании «Экопродукт» Рим Хафизов.

По его словам, компания планирует построить в Баймаке и в Сибае производственные цеха общей мощностью порядка 30 тонн за сезон. Часть продукции будет отправляться за границу. Пилотный цех планируют запустить в следующем году. Также предприятие планирует поставлять на внутренний рынок около 450 тысяч литров молока и кумыса.

Отмечается, что для реализации данного проекта потребуется более 676 млн рублей. При этом будет создано 104 новых рабочих места. По итогам совещания было решено субсидировать инвестору часть затрат на приобретение оборудования и поголовья лошадей.

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