Махачкала, , 08:49 — REGNUM Республику Дагестан на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2020» представят 20 ведущих предприятий АПК региона. В их числе производители риса и колбасных изделий, вина и натуральных соков, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе минсельхозпрода республики.

Так, ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», АО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Нива», СПоК «Агросоюз» и КХ «Агрофирма Чох» продемонстрируют достижения Дагестана в производстве и переработке двух главных продуктов региона, ориентированных на экспорт, — дагестанской баранины и риса. ООО «Батыр-бройлер», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», ООО «Курбансервис» и СПоК «Дерия» представят продукты переработки мяса птицы и колбасы.

СХК «Агрофирма Согратль», как одно из крупнейших хозяйств региона по разведению мелкого и крупного рогатого скота, продемонстрирует говядину, баранину, колбасные изделия, а также сыры. ООО «Кикунинский консервный завод» и АО «Ириб» выставят натуральные соки, произведенные из выращенных в Дагестане плодовых культур и томатов, СПоК «Сила Кавказа» — дагестанские урбечи, ООО «ЭкоКавказ» — чаи из горных трав.

Традиционную для Дагестана винодельческую отрасль представят АО «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Дербентский завод игристых вин», ЗАО винно-коньячный завод «Избербашский», АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Дербентская винодельческая компания» и ООО «Виски России».

XXII российская агропромышленная выставка «Золотая осень» пройдет с 7 по 10 октября преимущественно в онлайн-формате. В рамках мероприятия традиционно состоится награждение лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.