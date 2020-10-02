Чебаркуль, Челябинская область, , 08:43 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области сотрудники ФСБ пресекли сбыт немаркированных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Всего из незаконного оборота было изъято 125 тыс. пачек производства Белоруссии. Примерная стоимость товара превышает 6 млн рублей. Хранил он его в двух гаражах.

Оперативные материалы были переданы в полицию. Сейчас там решают вопрос о возбуждении дела по факту незаконного оборота продукции, не имеющей маркировки.