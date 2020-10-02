Севастополь, , 08:14 — REGNUM В рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» Государственный университет Севастополя планирует выполнить реконструкцию двух общежитий, потратив чуть более 1 млрд рублей. Соответствующий тендер пройдёт 2 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Реконструкция пройдёт в комплексе общежитий № 3 и № 4 Севастопольского государственного университета. Начальная цена лота — 1 029 238 222,32 рубля, предусмотрено также 30% аванса.

При оплате контракта будут задействованы бюджетные инвестиции федерального бюджета.

Работы запланированы на земельном участке на улице Университетская с кадастровым номером 91:02:000000:2.

По данным публичной карты, площадь участка составляет 331 122 кв. м, кадастровая стоимость — 430 749 987,36 рубля.

Выполнить работы победитель аукциона должен будет до 5 декабря 2022 года.