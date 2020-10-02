Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по нефти 1 октября завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 2,93%, до $40,75. Падение цен усилилось на американской сессии на фоне опасений по поводу снижения спроса на энергоносители, поскольку трейдеры боятся негативного влияния новых карантинных мер, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

От сильного падения цен сдерживают надежды на бюджетные стимулы США и сильные данные из Китая. Администрация Дональда Трампа предложила демократам Палаты представителей новый пакет стимулов на сумму более $1,6 трлн.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что переговоры со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси позволили добиться прогресса. Пока договориться не удалось. Встреча отложена на 2 октября.

Сегодня, 2 октября, на торгах в Азии нефть подешевела на 0,60%, до $40,52. Основные валюты торгуются в минусе к доллару США.

Из-за коронавируса нефтяной рынок остается уязвимым. Продажи фьючерсов на нефть могут возобновиться в любой момент.

Поддержка находится на уровне $39,55. Если активность со стороны покупателей будет низкая, продавцы их отгонят к уровню $37,80.

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