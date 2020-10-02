Оренбург, , 07:57 — REGNUM В Оренбургской области на приобретение оборудование для системы экологического мониторинга выделено 53 млн рублей. Источником стал резервный фонд региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«В ближайшее время министерством природных ресурсов региона будет проведена закупка оборудования. В настоящее время мониторинг атмосферного воздуха проводится с помощью стационарных постов промышленных предприятий и передвижных постов, которые соответствуют необходимым требованиям», — сказал министр природных ресурсов и экологии Оренбургской области Александр Самбурский.

По его словам, проверка подтвердила, что у министерства не было оснований для сомнений по поводу пригодности оборудования. Все установленные газоанализаторы ежегодно проходили поверочные процедуры аккредитованными юридическими лицами. Последнее свидетельство проверке выдано Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний Самарской области в июле 2020 года.

Стоит отметить, что ранее прокуратура в адрес главы минприроды внесла представление с требованием устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха. В ходе проверки выяснилось, что ряд экопостов выдавал недостоверные данные о состоянии воздуха. Несколько сотрудников Экологической службы региона уволены, а материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В действиях ответственных должностных лиц ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области», которые с 2013 по 2019 годы проводили закупку оборудования для стационарных и передвижных постов, установлены факты нецелевого расходования бюджетных средств на приобретение оборудования и обслуживание постов. Вскрыты факты создания «специальных организаций», через которые проводились двойные оплаты выполненных работ по госконтракту. Это привело к сбою в работе единой системы регионального экологического мониторинга, прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

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