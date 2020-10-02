Иркутск, , 07:35 — REGNUM В Иркутской области, которая является одним из самых лесных регионов России, продолжают возбуждать уголовные дела в отношении «лесной мафии». По данным пресс-секретаря Иркутской таможни Татьяны Красавиной, за январь-сентябрь 2020 года на канале экспорта леса и лесоматериалов возбуждено 24 уголовных дела.

Причём, по четырём уголовным делам к ответственности привлечены предприниматели, причастные в создании и регистрации на подставных лиц фирм и организаций, посредством которых осуществлялся вывоз из России древесины неизвестного происхождения.

Ещё 20 уголовных дел возбуждены в отношении руководителей фирм-лесоэкспортеров и иных граждан по фактам контрабанды леса в Китай, Афганистан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, в том числе, пресечена преступная деятельность организованной группы лиц, причастной к контрабанде леса из Иркутской области.

Стоимость незаконно перемещенных стратегически важных товаров (леса) по данным уголовным делам составила более 935 млн рублей, сказано в официальном сообщении таможни.

«С каждым годом появляются новые аспекты, позволяющие выявлять данные уголовные преступления в тесном взаимодействии с иными контролирующими, правоохранительными и государственными органами.

Важную роль в декриминализации экспортных поставок играет упорядочивание контроля законности вырубки и оборота древесины», — пояснил начальник Иркутской таможни Юрий Русаков.

Три очередных уголовных дела по факту контрабанды леса и лесоматериалов общей стоимостью 19 млн рублей были возбуждены буквально на днях. Два из них связаны c незаконным экспортом в Узбекистан пиломатериалов хвойных пород (лиственницы сибирской и сосны) неизвестного происхождения общим объемом 2,3 тысячи кубометров, стоимостью более 17,4 млн рублей.

Фигурантом третьего уголовного дела стал генеральный директор иркутского общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в причастности к незаконному экспорту по поддельным документам в Китай круглого леса (неокоренных бревен осины и березы) объемом более одной тысячи кубометров, стоимостью около 1,6 млн рублей.

Как уже сообщало ИА, Приангарье является самым лесодобывающим регионом в России. 30 сентября, президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо — или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Это решение прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, отметив, что за два предыдущих года ущерб от незаконных вырубок в регионе составил порядка 40 миллиардов рублей. Вопрос декриминализации лесного комплекса он считает одним из самых важных.

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