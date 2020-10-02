Барнаул, , 06:54 — REGNUM Увеличение зарплат государственных служащих корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

«Я всегда выступаю за то, чтобы повышать зарплаты бюджетникам, получающим за свой труд плату, значение которой ниже среднего размера по региону. Это несколько утрированный критерий, но он позволяет провести некое деление. Низкие зарплаты способствуют снижению качества работы, выхолащивают кадры. Зарплата должна расти у медсестер, врачей, педагогов, работников социальной и культурной сферы.

Высшему, так сказать, бюджетному звену можно в данном моменте воздержаться и таким образом проявить символическую солидарность с трудящимися страны, разделив тяготы экономической ситуации. Зачастую «простым» бюджетникам режут ставки, переводят на более низкие должности при сохранении функционала. Рушится занятость в предпринимательской сфере.

А бюджетная «верхушка» в основном живет в несколько иной реальности, где обычно стабильно растет зарплата и сохраняются гарантии. Например, для руководителя бюджетной организации, получающего 300 тыс. рублей прибавка в 9 тыс. будет приятным бонусом, но по факту она вряд ли повлияет на качество его работы.

При этом имеющийся уровень оплаты его труда позволяет жить на очень достойном уровне. Считаю, что такому бюджетнику можно и не увеличивать зарплату в текущей сложной ситуации. Но здесь важно на самом высоком уровне взять курс на скромность потребностей в доходах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России с 1 октября 2020 года зарплаты сотрудников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений будут проиндексированы на 3%. Аналогичное повышение ждёт оклады судей и сотрудников силовых ведомств.

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