2 октября 2020 | Время чтения 13 мин

Обзор арбитражных дел, ответчиками по которым были заявлены президенты, известные политики и министерства, а некоторые истцы причисляли себя к верноподданным Российской Империи.

Анастасия Степанова, , 06:32 — REGNUM Арбитражный суд осуществляет правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, но некоторые истцы словно ставят перед собой задачу не права защитить, а громко заявить о себе или, как говорит молодёжь, — хайпануть. ИА REGNUM попыталось составить своего рода топ исков, где ответчиками в разные годы выступали президенты России, Белоруссии, Италии, премьер-министры РФ и Великобритании, известные политики и целые министерства, но в итоге претензии вернулись заявителям ещё до вердикта из-за многочисленных недочётов в самих исках и их обосновании.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

100 миллиардов с Грефа и Минфина

Один из последних крупных исков, в которых размыт и сам предмет спора, и обоснование хромает, был подан в сентябре 2020 года.

Истцом выступало семейное предприятие по производству изделий из бетона, «прописанное» в селе Заюково в Кабардино-Балкарии. Работающее с 1992 года малое предприятие «Барс» дважды пыталось истребовать многомиллиардные суммы со Сбербанка и его представителей. В 2017 году в число ответчиков, с которых требовали 25 млрд рублей, а также пресечь некие незаконные действия, входили ЦБ РФ в лице отделения по Калининградской области Северо-западного главного управления, Минфин России, наблюдательный совет «Сбербанка», сам банк и его держатель реестра — АО «Регистраторское общество «Статус». Иск три года назад ожидаемо вернули заявителю, указав на нарушения, например, госпошлина была уплачена в существенно меньшем размере, чем предусмотрено в таких дела — 6 тыс. рублей вместо 200 тысяч. Также не были указаны «требования истца конкретно к каждому из ответчиков со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты», не указано какие именно суд должен пресечь действия, а также к иску «не приложены доказательства, подтверждающие изложенные в иске обстоятельства». Заявление вернули, подробности так и остались неизвестны.

Спустя три года то же малое предприятие семьи Кацибаевых обращается с иском к председателю правления Сбербанка Герману Грефу, самому банку, Минфину России, реестродержателю ПАО «Сбербанк» — АО «Статус» и его руководителю — Людмиле Мироновой. С них требуют уже 100 млрд рублей и снова иск остаётся без движения практически из-за тех же недочётов, что и в 2017 году.

Помимо этого, в иске отсутствует расчёт взыскиваемой суммы и отсылки к действующему законодательству. Истцу дали время устранить недочёты до 26 октября 2020 года.

К Герману Грефу и Минфину России подали иск на 100 млрд рублей

Иск к президенту Белоруссии Лукашенко

В августе московский арбитраж получил ещё один иск, у которого был довольно низкий шанс даже на принятие к производству. Дело в том, что ответчиками в споре выступали президент Белоруссии Александр Лукашенко и белорусская же компания — республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком».

Индивидуальный предприниматель требовал взыскания с ответчиков неких убытков, которые якобы были нанесены ему в свете ограничения доступа в Интернет в Белоруссии, где находятся исполнители истца по контрактам.

Статья 35 Арбитражного процессуального кодекса РФ совершенно однозначно говорит, что «иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства ответчика», кроме исключительных случаев, которые перечислены в кодексе, и иск бизнесмена к президенту Белоруссии под них не попадает.

Судья отметил, что ответчики находятся в иностранном государстве и в рамках «ст. 35 АПК РФ дело подлежит рассмотрению в общем порядке, в арбитражном суде по месту нахождения ответчика».

"В тексте искового заявления не содержится доводов, аргументов, ссылок на иные нормативные акты, предусматривающие возможность обращения истца с подобным иском в Арбитражный суд города Москвы без соблюдения правил, установленных ст. 35 АПК РФ. Кроме того, как следует из искового заявления, один из ответчиков является высшим должностным лицом иностранного государства, законодательство о статусе и полномочиях которого не предусматривает возможность обращения в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением», — отметила судья Антипова и вернула иск.

Позднее некоторые телеграм-каналы сообщили, что истец по этому делу — владелец pr-агентства, и всё встало на свои места.

В России к президенту Белоруссии Лукашенко подан иск

Собянину предъявили «за Москву»

Осенью 2019 года довольно странный иск был подан к мэру Москвы Сергею Собянину и Московской гордуме. Истцы, которые называли себя не иначе, как Всероссийский центральный исполнительный комитет российской социалистической федеративной советской республики (ВЦИК РСФСР) требовали признать незаконным использование «наименования столицы Р.С.Ф.С.Р. «Москвы» субъектом «город Москва», а также признать «незаконным присвоение ответчиком права собственности на квартиру и распоряжение ею».

Третьими лицами в дело пригласили прокуратуру Москвы, Управление службы судебных приставов, правительство РФ и гражданина Вафадара Габиль Оглы Исмаилова. Последний уже обращался к правительству столицы с иском за семь лет до этого, требуя выдать ему реестр долговых обязательств Москвы, а другим иском, поданным к Росреестру, пытался получить документы на квартиру по улице Бехтерева, 39 и права на неё же.

Мужчина уверял, что с октября 1985 года работал слесарем в ДЭЗ-10 и в 1992 году его якобы зарегистрировали в квартире на Ереванской, 17, но проживание в ней было невозможным в связи с проживанием в ней иных лиц.

«Как указывает истец, депутатская комиссия ЮАО удовлетворила ходатайство профсоюза РЭУ-5 и разрешила вселение и проживание семьи истца в квартиру по адресу ул. Бехтерева 39/3−171 в г. Москве», — отмечалось в материалах дела.

Судья также указал, что документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные истцом, к делу не были приложены.

В итоге все иски были возвращены заявителям. Но в январе 2020 года истцы в лице комитета попытались оспорить отказ в принятие дела, но безуспешно. При этом апелляционная жалоба поступила в суд на бланке некоего верховного совета «Союза коренных народов Руси».

С мэра Собянина спросили «за Москву»: необычный иск

С ПФ РФ потребовали возврата пенсионных накоплений

В декабре 2019 года уже известный по делу с Собяниным «ВЦИК РСФСР» обратился в суд в интересах гражданок России — Татьяны Барышевой и Натальи Жестовой.

Иск «с требованиями к Пенсионному фонду Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, Банку России об истребовании чужого незаконного владения денежных средств, составляющих пенсионные накопления», был оставлен без рассмотрения. Причиной снова послужили многочисленные нарушения при оформлении претензии.

Судья указала, что «каких-либо правоустанавливающих документов, подтверждающих правосубъектность и правоспособность организации к заявлению представлено не было», а «на основании положений Конституции (Основного Закона) Союза Советских Социалистических Республик от 05.12.1936 года, ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. был упразднён как орган государственной власти СССР».

"Таким образом, ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. является недействующей, упразднённой организацией, не обладающей правом и возможностью для обращения с иском в суд, в том числе в порядке ч. 1 ст. 53 АПК РФ, в интересах группы лиц Жестовой Н.Н. и Барышевой Т.В., которых суд расценивает в качестве действительных истцов», — отметил судья Ларин и вернул претензию.

В марте 2020 года возврат иска попытались оспорить, снова подав жалобу на бланке «Союза коренных народов Руси».

Тогда уже суд апелляционной инстанции отметил, что «причисление истцами себя к верноподданным Российской Империи и гражданам СССР, получившим аттестат зрелости СССР, не влечёт за собой каких-либо правовых и процессуальных последствий, дающих основания для обращения в суд с иском от имении ВЦИК Р.С.Ф.С.Р. — упразднённой в 1936 году организации, сведения о которой отсутствуют в ЕГРЮЛ».

"Подобные действия могут быть квалифицированы в качестве попытки обойти положения действующего законодательства, в частности требования АПК РФ, в виде присвоения наименования высшего органа государственной власти СССР и его полномочий», — отмечал апелляционный суд.

Дело о паспорте

В 2013 году Руслан Латушкин и Татьяна Барышева обратились в арбитраж Москвы сразу к 12 ответчикам, в числе которых был президент РФ Владимир Путин, правительство РФ, совет судей, судебные департаменты.

Требовали они признать недействительными инструкцию по организации внутриобъектового режима в зданиях судов, указ президента РФ об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ и правительственное постановление, которым было принято положение о паспорте гражданина Российской Федерации.

Судья Полукаров вернул иск гражданам.

И Сноудена — в свидетели

Граждане Барышева и Латушкин оказались «плодовиты» на странные иски. В 2013 году ответчиками они попыталась привлечь правительства США, Великобритания, Германии, Италии, главу правительства РФ Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Сергея Нарышкина, лидера партии Владимира Жириновского, лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова, лидера фракции «Единая Россия» Владимира Васильева, лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, Центробанк РФ, МВД РФ, ФССП РФ, мэра Москвы, правительство Москвы и прочие ведомства.

При этом в третьи лица в дело призывались ООН, парламентская Ассамблея Совета Европы, прокурор Международного криминального суда, сенатор Луис Морено-Окампо, а свидетелями — Михаил Горбачев, американец Эдвард Сноуден.

Странной была и сама формулировка иска — признать незаконными решения «колониальных государств США, Великобритании, Германии и Италии (далее по тексту — метрополия), учредивших колонию с наименованием «Российская Федерация» на территории аборигенов Руси». В деле речь при этом шла «об оспаривании решений, действий, бездействий, постановления ААМ №243 974 от 01.10.2013 года департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы».

Иск вернулся к истцам, но те попытались оспорить отказ.

Попытка «упразднить» МВД РФ

В 2017 году некая «Община коренных народов Руси» замахнулась на упразднение Министерства внутренних дел РФ, подав иск к этому ведомству и почему-то правительству Москвы.

В иске требовали «удовлетворить требование о признании ничтожного постановления правительства РСФСР от 19.12.1991 №52 «О прекращении деятельности Министерства внутренних дел СССР на территории РСФСР», взыскать госпошлину с ответчика, как «лица, имеющего задолженность перед СССР и Российской Империи по налогам», а также «оказать содействие в сборе доказательств, которые невозможно собрать истцу в связи с ограничением, установленным законодательством РФ и действием (бездействием) ответчика» и «рассмотреть дело с участием судебных заседателей, так как для рассмотрения дела требуются специалисты».

Судья корректно заметил, что дело арбитражу неподсудно, и вернул претензии заявителю.

Иски к Владимиру Путину

Президент РФ Владимир Путин очень популярен у истцов. К примеру, в 2020 году некий Алексей Коновалов требовал в арбитраже Северной столицы признать «незаконным бездействия президента Российской Федерации Путина В. В».

От президента бывший директор ООО «Пако» требовал «реализовать меры к принятию в собственность Российской Федерации выморочного имущества Панюшева В. Е», а также «назначить исполнительный орган ООО «Пако».

В иске Коновалов указывал, что в 2014—2015 годы он был гендиректором «Пако», которое было позднее обанкрочено, и его привлекли к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. Упоминаемый же Панюшев был конкурсным кредитором и учредителем компании, но в сентябре 2016 года он погиб и наследники сомнительное наследство не приняли.

«По настоящее время, по мнению заявителя, в связи с бездействием органов государственной власти Российская Федерация не имеет в собственности выморочного имущества умершего Панюшева В.Е., и не назначен исполнительный орган ООО «Пако», — отмечалось в материалах суда.

В принятии иска было отказано, так как прав на его подачу у гражданина не оказалось.

В 2006 году и некое ЗАО «Дубица», которое, судя по базе арбитражей, было весьма плодовито на претензии, подало иск к президенту РФ, мэру и правительству Москвы, а также прокурору Москвы, МИД РФ. В качестве третьих лиц в спор требовали посольство Польши и президента Польши Леха Качиньского (погиб в авиакатастрофе в Смоленске 10 апреля 2010 года). Компания требовала признания «незаконным постановления правительства г. Москвы от 31.10.2000 №867».

Компания «Дубица» отметилась в медиаповестке также в связи с делом о расторжении охранно-арендного договора нежилого помещения площадью 1269,3 кв. м на Тверском бульваре, 26/5. По открытым данным, по этому адресу расположена усадьба Римского-Корсакова 1827 года постройки.

Как с Дмитрия Медведева требовали 8 тысяч

В 2011 году арбитраж столицы получил ещё один странный иск. Гражданин Фомин требовал с Дмитрия Медведева, Минфина РФ, губернатора Подмосковья, глав нескольких районов Московской области, руководителя ГИБДД Московской области и омбудсмена 8 тыс. рублей, а также «признания сделки по расторжению договора аренды ничтожной, взыскания убытков и упущенной выгоде в размере 1000 рублей».

В основе претензий лежало «запрещение коммерческой деятельности» и договор аренды от 1997 года на помещение на 64 км Минского шоссе Одинцовского района Московской области.

«В связи с чем, представленные истцом исковое заявление, а также дополнение к нему являются нечитаемыми, суду не представляется возможным самостоятельно определить круг заявленных ответчиком, а также исковые требования истца со ссылками на нормы права, подведомственные арбитражному суду», — решил судья и иск Фомину возвратил.

В 2018 году Дмитрий Медведев стал соответчиком ещё по одному спору. ОАО «Балтик Экспо» требовало признать незаконными действия главы департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ Алексея Уварова, выразившиеся в отказе «отменить «красные линии», проходящие по земельному участку с кадастровым номером: 39:15:140 302:18 площадью 29 459 кв. метров в Московском районе г. Калининграда по ул. Октябрьская За». Оспаривалось также и «бездействие» Дмитрия Медведева, как главы правительства. Компания посчитала, что тот ненадлежаще рассмотрел её обращение.

К слову, красные линии появились в свете проекта строительства стадиона на 45 тыс. зрительских мест.

Как фирма с Украины требовала миллион долларов

Замыкает импровизированный рейтинг дело, которое арбитраж столицы рассматривал в 2017—2018 годы. Истцом выступало дочернее предприятие госкомпании «Укрспецэкспорт» госпредприятия «Специализированная Внешнеторговая фирма «Прогресс». Ответчиками же были заявлены президент РФ, Совет федерации, Госдума, а третьим лицом — Минфин Рф.

Украинская фирма требовала «взыскания убытков в размере 1 000 000 долларов США». Подробности этого спора не сообщались, но после отказа первой инстанции принять иск, заявитель дошёл даже до Верховного суда РФ, но в передаче жалобы в высшую инстанцию ему было отказано.