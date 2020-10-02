Токио, , 06:07 — REGNUM Токийская фондовая биржа (ТФБ), не работавшая в течение всего предыдущего дня из-за технического сбоя, 2 октября возобновила торги. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки биржи.

За первые полчаса торгов, которые начались по обычному расписанию — в 09:00 по местному времени — индекс Nikkei поднялся до отметки 23 302,48 пункта, что на 0,51% выше уровня 30 сентября. Индекс TOPIX за это же время прибавил 0,41%, достигнув отметки 1632,13 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, перед самым началом работы площадки было объявлено о возникших трудностях, а также о том, что размещённая на момент публикации сообщения «рыночная информация будет недействительной». Позднее было опубликовано сообщение, что работа биржи приостановлена до конца дня.

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