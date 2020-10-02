Новосибирск, , 05:22 — REGNUM Из Новосибирской области с начала 2020 года было экспортировано 307,2 тыс. тонн зерна и зерновой продукции. В министерстве сельского хозяйства региона отметили, что это более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В министерстве уточнили, что треть всего объёма — более 100 тыс. тонн отправлено в Казахстан, в Киргизию экспортировано 39 035 тонн пшеницы и 20 тонн подсолнечника, в Китай — 27 727 тонн рапса, 10 940 тонн овса, 7838 тонн льна, 4050 тонн пшеницы, 121 тонна гречихи, в Азербайджан — 14 970 тонн пшеницы и 760 тонн ячменя, в Латвию — 39 350 тонн гороха и 298 тонн льна, в Монголию — 21 564 тонны пшеницы, 798 тонн рапса, 877 тонн овса, 65 тонн горчицы.

Новосибирское зерно также закупали Белоруссия, Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Непал, Япония, Малайзия, Чехия и Германия.