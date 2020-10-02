Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Палаты представителей Конгресса США, контролируемая демократами, 1 октября проголосовала за свою новую версию законопроекта по стимулированию экономики страны в объёме $2,2 трлн на фоне пандемии коронавируса. Трансляция заседания велась на телеканале C-SPAN.

Законопроект поддержали 214 конгрессменов, против него голосовали 207. В связи с тем, что предложенный демократами пакет мер не принимается Белым домом и республиканцами, преобладающими в Сенате, нет никаких перспектив на его одобрение верхней палатой.

Напомним, что к концу августа переговоры между республиканцами и демократами в Конгрессе по новому пакету чрезвычайных экономических мер зашли в окончательный тупик в конце августа.

9 сентября республиканцы предложили свою версию законопроекта о дополнительных мерах по поддержке экономики США в условиях пандемии COVID-19. В нём предлагается на помощь различным секторам экономики выделить из средств федерального бюджета до $500 млрд. В частности, предлагается направить $105 млрд на поддержку школ, а $31 млрд — на исследования по вакцине против коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, члены палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представили новую версию законопроекта по стимулированию экономики страны на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

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