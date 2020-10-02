Москва, , 03:44 — REGNUM Арбитраж Москвы на 16 ноября 2020 года перенёс рассмотрение требований конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих «ПИР Банк» лиц. В рамках дела о банкротстве банка, оставшегося без лицензии два года назад, с трёх бывших членов правления потребовали более 1,702 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Сентябрьское предварительное заседание, на котором должны были рассмотреть претензии к бывшему вриво главы правления Андрею Серебренникову, экс-главе правления Ольге Колосовой и бывшем члену правления Антону Суворову, не состоялось из-за неявки одного из фигурантов.

Напомним, лицензии ООО «Банк промышленно-инвестиционных расчётов», созданный в Москве в 1994 году, лишился 12 октября 2018 года, будучи по размеру активов на 296-м месте в России. Среди причин были как сомнительные транзитные операции, так и нарушения профильных законов.

На начало сентября 2020 года долги банка перед 272 кредиторами составили 1,966 млрд рублей.

Акционерами «ПИР Банка» были 11 физических лиц. Была доля и у привлекаемого к ответственности Серебренникова — 9,99%.